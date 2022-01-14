«О риске некогда было думать»: двое туляков спасли из горящего дома девочку и пенсионерку

На фото: Александр Мак и Олег Жохов.

Соседи заметили дым почти сразу, но огонь быстро распространялся, и уже через несколько минут полыхал весь дом.

Пожар в одном из домов деревни Старое Басово начался около полудня во вторник, 11 января. Дома в тот момент находилась девочка — ученица начальной школы и пенсионерка-инвалид. Родители ребенка были на работе.

Предположительно, огонь появился в одной из комнат, о чем девочка сразу же сообщила бабушке. Женщина без посторонней помощи передвигаться не могла, поэтому позвонила жене соседа, известного воздухоплавателя Олега Жохова. Она надеялась, что соседи придут на помощь быстрее, чем приедут пожарные: соседи живут напротив, а пожарным еще ехать до Старого Басово. Соседка сообщила о пожаре супругу Олегу, и они направились к горящему дому.

Параллельно с ними к дому прибежал еще один сосед — Александр Мак, он чистил снег во дворе, когда почувствовал запах дыма.

— Пенсионерка сказала соседке по телефону код, чтобы открыть калитку, и мы с Олегом кинулись к дому. Дверь открыл, а там уже дышать нечем: пластик горит. Побежал через сад, разбил локтем оконный стеклопакет в комнате, где находились ребенок и бабушка. Первой мы с Олегом вытащили девочку, ее увела к себе его жена. Потом забрались в комнату, бабушка сидела на кровати и сама встать не могла. Мы прикрыли осколки на окне одеялом, а после вдвоем вытащили на улицу и женщину. К этому моменту приехали пожарные и скорая.

Погорельцев и спасателей осмотрели медики: девочка и мужчины чувствовали себя нормально, пенсионерку с отравлением угарным газом отвезли в больницу. Александру обработали рану на руке: он порезался, разбивая окно.

К этому моменту дом уже полыхал, вернуться в него и забрать хоть какие-нибудь вещи не представлялось уже возможным.

— Огонь распространялся очень быстро. Когда соседка позвонила жене, над домом витал небольшой дымок, но через пару минут уже виднелось открытое пламя. Было не до размышлений — опасно или нет. Нужно было действовать. Мы с Александром просто оказались рядом и сделали все зависящее от нас. Считаю, что это не героизм, мы сделали то, что было единственно необходимо на тот момент, — добавил Олег.

Сейчас пожарные продолжают устанавливать причину произошедшего.