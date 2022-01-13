На пр. Ленина фура и троллейбус перекрыли движение трамваев

Днем 13 января в районе домов № 109 и № 111 по проспекту Ленина в Туле из-за фуры оказалось полностью перекрыто движение трамваев. Как сообщила в редакцию Myslo автор фото, кроме того, пытавшийся объехать троллейбус еще и дополнительно заблокировал большегруз.

На момент публикации новости из-за перечисленных выше участников дорожного движения были полностью заблокированы трамвайные рельсы. По информации региональной Госавтоинспекции, заявка о ДТП по данному адресу в дежурную часть не поступала.