Председатель Тульской облдумы Николай Воробьев встретился с журналистами

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Во встрече также приняли участие председатель тульского журналистского объединения, депутат областной Думы Сергей Белов, депутаты регионального парламента Андрей Мазов и Илья Степанов, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Евгений Красильников.

Николай Воробьев поздравил журналистов с Днем российской печати. Он отметил, что появление в старину первых печатных изданий можно сравнить с появлением в современном мире телевидения и Интернета. По мнению спикера регионального заксобрания, наличие большого количества источников информации очень важно для того, чтобы люди могли узнавать о событиях в своем городе, стране, в мире, формировать свой взгляд на происходящее.

Несмотря на набирающие популярность Интернет-издания и личные блоги, традиционные СМИ свою значимость сохраняют. Например, районные и областные газеты, хотя и публикуют многие материалы на своих сайтах, пользуются спросом читателей, особенно старшего поколения, и в привычном, печатном формате.

В этом, считают руководители изданий, есть и социальная их значимость. Участники встречи обсудили взаимодействие органов власти и СМИ, а также меры поддержки изданий. Было принято решение изучить опыт других регионов и представить конкретные предложения для обсуждения на следующем заседании правления тульского Союза журналистов.