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Молодых туляков приглашают в «Проектный университет»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Молодых туляков приглашают в «Проектный университет»

Цель проекта – повышение уровня социальной активности и развитие компетенций социального проектирования.

«Проектный университет» — это пять групповых встреч, посвященных идеям, проблемам, ресурсам и экспертам грантовых конкурсов Росмолодежи. Четыре наставника готовы пройти с участниками весь путь — от создания проекта до его реализации. Молодых туляков ждут индивидуальные встречи и консультации, а также выездной интенсив.

Организатор «Проектного университета» — молодежный многопрофильный центр «Родина». Заявки будут приниматься с 17 января по 11 февраля, очный этап проекта пройдет с 14 по 28 февраля. Участие бесплатное.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте и присоединиться к чату участников. Подробности можно найти здесь или уточнить по телефону 36−79−12.

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