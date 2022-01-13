Молодых туляков приглашают в «Проектный университет»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

«Проектный университет» — это пять групповых встреч, посвященных идеям, проблемам, ресурсам и экспертам грантовых конкурсов Росмолодежи. Четыре наставника готовы пройти с участниками весь путь — от создания проекта до его реализации. Молодых туляков ждут индивидуальные встречи и консультации, а также выездной интенсив.

Организатор «Проектного университета» — молодежный многопрофильный центр «Родина». Заявки будут приниматься с 17 января по 11 февраля, очный этап проекта пройдет с 14 по 28 февраля. Участие бесплатное.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте и присоединиться к чату участников. Подробности можно найти здесь или уточнить по телефону 36−79−12.