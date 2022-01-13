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Нерадивая мать из Алексина оставила 4 детей без денег и получила судимость
Изображение VBlock с сайта Pixabay

Нерадивая мать из Алексина оставила 4 детей без денег и получила судимость

Ей назначено уголовное наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

На исполнении в отделении судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении 30-летней женщины. Нерадивая мать долгое время не платила алименты своим четверым детям.

Женщина не желала искать работу и не принимала никаких мер к погашению долга. Ранее ей было назначено административное наказание — 120 часов обязательных работ, однако отбывать его неплательщица не стала.

Сотрудниками службы дознания УФССП России по Тульской области в отношении должницы было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил алиментщицу к 10 месяцам исправительных работ. После отбытия наказания ей придётся полностью погасить накопившийся долг.

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сегодня, в 19:43 −1
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