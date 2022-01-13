Туляки сами берутся за лопаты, чтобы почистить дворы от снега
Так, например, жильцы с ул. Майской помогли своей УК «Оружейная слобода» почистить территорию.
Жители дома № 7 по ул. Майской вышли на борьбу с последствиями снегопада.
— Дружно и весело жители дома, собравшись после работы, почистили парковочные места не только себе, но и для тех, кто поглядывал в окна.
Кстати, дворник, по словам жителей, чистит тротуары каждый день, а тракторист на тракторе регулярно — проезжую часть.
- В девятиэтажках, которые обслуживает наша компания, очень много таких активных жителей. Например, в домах на ул. Ложевой, 123, и Бондаренко, 37. Очень дружные и активные жители в доме №32 на ул. Дружбы. Наверное, название улицы так влияет на них, - говорит Кирилл Воронин, мастер по благоустройству УК «Оружейная Слобода».
Напомним, за первые 10 дней января в регионе выпала почти месячная норма снега. Снегопады продолжатся и на текущей неделе.
Чтобы сообщить о некачественной расчистке пешеходных дорожек и проездов во дворах, жители могут обратиться:
- в свою управляющую организацию: по телефону или электронной почте, через Единую диспетчерскую службу ГЖИ на портале «Открытый регион 71» или через личный кабинет в ГИС ЖКХ;
- с жалобой на ненадлежащую работу УК нужно обращаться в ГЖИ, в том числе через электронную приемную на сайте.
Если в населенном пункте не прочищена дорога, можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу своего района. Обращения принимаются круглосуточно:Алексин — 8 (48753) 4−18−49 Арсеньевский район — 8 (48733) 2−14−10 Белевский район — 8 (48742) 4−20−12 Богородицкий район — 8 (48761) 2−34−45 Веневский район — 8 (48745) 2−39−18 Воловский район — 8 (48768) 2−18−81 Донской — 8 (48746) 5−96−06 Дубенский район — 8 (48732) 2−12−82 Ефремов — 8 (48741) 6−09−11 Заокский район — 8 (48734) 2−81−72 Каменский район — 8 (48744) 2−16−58 Кимовский район — 8 (48735) 5−25−70 Киреевский район — 8 (48754) 6−11−24 Куркинский район — 8 (48743) 5−12−33 Новомосковск — 8 (48762) 3−43−49 рабочий поселок Новогуровский — 8 (48753) 7−92−17 Одоевский район — 8 (48736) 4−10−52 Плавский район — 8 (48752) 2−14−48 Славный — 8 (48733) 5−45−65 Суворовский район — 8 (48763) 2−48−59 Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2−12−91 Тула — 1391 (с моб. телефона) или
Уборкой снега на региональных дорогах занимается «Тулаавтодор». Телефон диспетчерской «Тулаавтодора» — 8−980−589−95−55.
А вы готовы сами почистить свой двор от снега? Или уже почистили? Расскажите нам в комментариях!