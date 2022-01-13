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Туляки сами берутся за лопаты, чтобы почистить дворы от снега
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула. Пролетарский район».

Туляки сами берутся за лопаты, чтобы почистить дворы от снега

Так, например, жильцы с ул. Майской помогли своей УК «Оружейная слобода» почистить территорию.

Жители дома № 7 по ул. Майской вышли на борьбу с последствиями снегопада.

— Дружно и весело жители дома, собравшись после работы, почистили парковочные места не только себе, но и для тех, кто поглядывал в окна.

Спасибо УК, что предоставили трактор в нужное нам время, — написали жильцы в группе «ВКонтакте» «Тула. Пролетарский район».

Кстати, дворник, по словам жителей, чистит тротуары каждый день, а тракторист на тракторе регулярно — проезжую часть.

- В девятиэтажках, которые обслуживает наша компания, очень много таких активных жителей. Например, в домах на ул. Ложевой, 123, и Бондаренко, 37. Очень дружные и активные жители в доме №32 на ул. Дружбы. Наверное, название улицы так влияет на них, - говорит Кирилл Воронин, мастер по благоустройству УК «Оружейная Слобода».

Напомним, за первые 10 дней января в регионе выпала почти месячная норма снега. Снегопады продолжатся и на текущей неделе.

Чтобы сообщить о некачественной расчистке пешеходных дорожек и проездов во дворах, жители могут обратиться:

  • в свою управляющую организацию: по телефону или электронной почте, через Единую диспетчерскую службу ГЖИ на портале «Открытый регион 71» или через личный кабинет в ГИС ЖКХ;
  • с жалобой на ненадлежащую работу УК нужно обращаться в ГЖИ, в том числе через электронную приемную на сайте.

Если в населенном пункте не прочищена дорога, можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу своего района. Обращения принимаются круглосуточно:

Алексин — 8 (48753) 4−18−49
Арсеньевский район — 8 (48733) 2−14−10
Белевский район — 8 (48742) 4−20−12
Богородицкий район — 8 (48761) 2−34−45
Веневский район — 8 (48745) 2−39−18
Воловский район — 8 (48768) 2−18−81
Донской — 8 (48746) 5−96−06
Дубенский район — 8 (48732) 2−12−82
Ефремов — 8 (48741) 6−09−11
Заокский район — 8 (48734) 2−81−72
Каменский район — 8 (48744) 2−16−58
Кимовский район — 8 (48735) 5−25−70
Киреевский район — 8 (48754) 6−11−24
Куркинский район — 8 (48743) 5−12−33
Новомосковск — 8 (48762) 3−43−49
рабочий поселок Новогуровский — 8 (48753) 7−92−17
Одоевский район — 8 (48736) 4−10−52
Плавский район — 8 (48752) 2−14−48
Славный — 8 (48733) 5−45−65
Суворовский район — 8 (48763) 2−48−59
Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2−12−91
Тула — 1391 (с моб. телефона) или 8 (4872) 47-20-37, 8 (4872) 47-20-34
Узловский район — 8 (48731) 6−36−05, 8 (48731) 6−47−10
Щекинский район — 8 (48751) 5−66−56, 8 (48751) 5−43−45
Чернский район — 8 (48756) 2−14−30, 8 (48756) 5−00−97
Ясногорский район — 8 (48766) 2−15−62
 

Уборкой снега на региональных дорогах занимается «Тулаавтодор». Телефон диспетчерской «Тулаавтодора» — 8−980−589−95−55.

 

А вы готовы сами почистить свой двор от снега? Или уже почистили? Расскажите нам в комментариях!

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