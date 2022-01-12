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За 10 дней Тульскую область посетили более 87 тысяч туристов
Фото из архива MySlo

За 10 дней Тульскую область посетили более 87 тысяч туристов

Больше половины из них – жители столичного региона.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина  председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала, что за минувшие новогодние праздники в регионе побывали более 87 тысяч туристов – почти на четверть больше, чем на прошлых зимних каникулах. Более 60% гостей – жители Москвы и Подмосковья.

– В рамках работы по комплексному продвижению, благодаря сотрудничеству с Правительством Москвы и Мосметро, в пешеходной зоне бизнес-квартала Москва-Сити разместили туристско-информационный центр, сотрудники которого проводили презентацию региона в эти новогодние праздники, – отметила Лариса Соломатина.

Глава администрации города Дмитрий Миляев добавил, что жители и гости Тулы положительно оценили новогоднее убранство, арт-объекты и фотозоны, установленные в центре. Кроме того, туристам понравился музыкальный ретро-трамвай и музыкальные программы в шатре на площади Ленина.

Министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала, что музеи Тульской области посетили 105 тысяч человек. Самыми популярными стали Музей оружия, «Ясная Поляна», Тульский кремль, экзотариум, Музей станка и Музей международного пряника.

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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 20:18 +1
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