В 2021 году в Тульской области произошло 15,5 тысяч преступлений

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По сравнению с предыдущим годом их количество выросло более, чем на 2500.

В 2021 году в Тульской области учтено 15554 преступных деяния – на 2526 больше, чем в предыдущем. Такие цифры приводит управлением правовой статистики, информационных технологий и защиты информации региональной прокуратуры.

Указанный рост числа преступлений связан с увеличением количества выявленных правоохранителями краж (+33,2% по сравнению с прошлым годом) и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (+70,4%).

На 24,4% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека (со 180 до 136), на 35,9% – число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 660 до 423), на 16,3% – количество разбоев (со 43 до 36).

Правоохранительными органами выявлены 5988 лиц, совершивших преступления. В 2021 году в области на 34,3% уменьшилось количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп и сообществ (со 175 до 115), на 5,9% снизилось число противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними (с 221 до 208), на 18,7% – тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 466 до 379).

На 21,7% уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 226 до 177), на 12% – с незаконным оборотом наркотиков (с 1060 до 933), на 39,1% снизилось количество угонов (с 156 до 95). Материальный ущерб, причиненный совершенными преступлениями, составил 3,3 млрд рублей.