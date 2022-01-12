Жители Тульской области за год потеряли 6,7 лет жизни

Фото из архива Myslo.

Созданием занимался Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи ведомства.

- Для оценки преждевременной смерти ВОЗ разработало показатель «потерянные годы жизни», который показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года. Данный показатель может также быть выражен в виде коэффициента – число потерянных лет на 100 тыс. населения, но он не может быть сопоставим с изменениями ожидаемой продолжительности жизни, - говорится в описании проекта.

Согласно исследованию, жители Тульской области потеряли 6,7 лет. Основной причиной преждевременной смерти за 2020 год названы болезни системы кровообращения, на втором – новообразования.

В лидерах рейтинга по потерянным жизням — Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Республика Тыва.

Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке.