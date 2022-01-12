Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 178 человек выздоровели, 10 — скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 615 жителей региона, 68 649 — вылечились, 4391 — умер.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:42, 46 1620 -4
вчера, в 20:00, 86 2189 -7
вчера, в 17:35, 106 1762 -6
вчера, в 14:44, 66 1483 -4
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