Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 178 человек выздоровели, 10 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 615 жителей региона, 68 649 — вылечились, 4391 — умер.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: