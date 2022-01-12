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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 178 человек выздоровели, 10 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 615 жителей региона, 68 649 — вылечились, 4391 — умер.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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