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В Туле на ул. Скуратовской сделают круговую развязку
Фото из проекта.

В Туле на ул. Скуратовской сделают круговую развязку

Администрация города ищет подрядчика для составления сметы.

В Туле на ул. Скуратовской сделают круговую развязку. Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ. Начальная цена контракта — 1 800 000 руб.

Подрядная организация должна разработать оптимальные, экономически целесообразные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения строительства развязки.

На выполнение сметы, согласно контракту, дается 160 дней.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:39 −1
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