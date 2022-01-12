Фото из проекта.

В Туле на ул. Скуратовской сделают круговую развязку. Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ. Начальная цена контракта — 1 800 000 руб.

Подрядная организация должна разработать оптимальные, экономически целесообразные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения строительства развязки.

На выполнение сметы, согласно контракту, дается 160 дней.