Фото из архива Myslo.
На ремонт тепловых сетей в Новомосковске выделят 35 млн рублей
Тепловые сети в Новомосковске реконструируют в 2022 году.
Подрядная организация, которая займется обновлением тепловых сетей, определится по итогам открытого конкурса в электронной форме. Компания коммунальной сферы принимает заявки на участие до 27 января, с победителем заключат контракт на 35 млн рублей. Работы начнутся после подписания договора и завершатся к осени 2022 года, сообщает RosTender.info.
Согласно техническому заданию, реконструировать тепловые сети планируется в районе улиц Московской, Октябрьской, Есенина, Садовского в Новомосковске. Для строительства трубопроводов будут использованы стальные предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции.
Работы пройдут в соответствии с планом мероприятий инвестиционной программы Восточного филиала «Компании коммунальной сферы» в сфере теплоснабжения на 2020−2024 годы.
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