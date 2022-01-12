На ремонт тепловых сетей в Новомосковске выделят 35 млн рублей

Фото из архива Myslo.

Тепловые сети в Новомосковске реконструируют в 2022 году.

Подрядная организация, которая займется обновлением тепловых сетей, определится по итогам открытого конкурса в электронной форме. Компания коммунальной сферы принимает заявки на участие до 27 января, с победителем заключат контракт на 35 млн рублей. Работы начнутся после подписания договора и завершатся к осени 2022 года, сообщает RosTender.info

Согласно техническому заданию, реконструировать тепловые сети планируется в районе улиц Московской, Октябрьской, Есенина, Садовского в Новомосковске. Для строительства трубопроводов будут использованы стальные предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции.

Работы пройдут в соответствии с планом мероприятий инвестиционной программы Восточного филиала «Компании коммунальной сферы» в сфере теплоснабжения на 2020−2024 годы.