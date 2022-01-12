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На ремонт тепловых сетей в Новомосковске выделят 35 млн рублей
Фото из архива Myslo.

На ремонт тепловых сетей в Новомосковске выделят 35 млн рублей

Тепловые сети в Новомосковске реконструируют в 2022 году.

Подрядная организация, которая займется обновлением тепловых сетей, определится по итогам открытого конкурса в электронной форме. Компания коммунальной сферы принимает заявки на участие до 27 января, с победителем заключат контракт на 35 млн рублей. Работы начнутся после подписания договора и завершатся к осени 2022 года, сообщает RosTender.info.
 
Согласно техническому заданию, реконструировать тепловые сети планируется в районе улиц Московской, Октябрьской, Есенина, Садовского в Новомосковске. Для строительства трубопроводов будут использованы стальные предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции.
 
Работы пройдут в соответствии с планом мероприятий инвестиционной программы Восточного филиала «Компании коммунальной сферы» в сфере теплоснабжения на 2020−2024 годы.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:00 −1
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