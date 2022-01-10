Пенсионный фонд расширил перечень предоставляемых мер соцподдержки

Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Пенсионный фонд начал предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей:

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

единовременное пособие при рождении ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться по ссылке.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия ПФР будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.

Можно подать заявление и в отделении МФЦ по месту жительства для назначения следующих выплат:

ежемесячная денежная компенсация в связи с проживанием (работой) на территории, подвергшейся радиоактивному воздействию;

ежемесячная денежная компенсация на питание детей;

ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения;

дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

оплата дополнительного отпуска, единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительными оплачиваемыми отпусками гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф и ядерных испытаний;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

единовременное пособие при рождении ребенка.

В ПФР отметили, что эти нововведения позволять внедрить единообразный подход к реализации мер соцподдержки.

Телефон контакт-центра ПФР на территории Отделения ПФР по Тульской области — 8 800 600 0381. Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами — 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).