Врач расскажет тулякам, как пройти реабилитацию после инсульта

В среду, 12 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет новая трансляция из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит завотделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев.