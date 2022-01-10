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Врач расскажет тулякам, как пройти реабилитацию после инсульта

Врач расскажет тулякам, как пройти реабилитацию после инсульта

Очередной прямой эфир с пользователями «ВКонтакте» пройдёт 12 января.

В среду, 12 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет новая трансляция из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит завотделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев.

Вопросы можно оставить в комментариях к этому посту или задать во время эфира.

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