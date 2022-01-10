Туляк предложил знакомому купить свободу за 1,5 млн рублей и сам угодил за решетку
Предложение о «сделке» злоумышленник передал приятелю через его гражданскую жену.
Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина предложил своему знакомому, отбывающему наказание в местах лишения свободы, за 1,5 млн рублей посодействовать в условно-досрочном освобождении с помощью своего родственника, работающего в полиции.
Предложение мошенник передал через гражданскую жену осужденного. Женщина сразу же обратилась в полицию и согласилась на участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых злоумышленника задержали.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения.