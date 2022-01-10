Туляк предложил знакомому купить свободу за 1,5 млн рублей и сам угодил за решетку

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Предложение о «сделке» злоумышленник передал приятелю через его гражданскую жену.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина предложил своему знакомому, отбывающему наказание в местах лишения свободы, за 1,5 млн рублей посодействовать в условно-досрочном освобождении с помощью своего родственника, работающего в полиции.

Предложение мошенник передал через гражданскую жену осужденного. Женщина сразу же обратилась в полицию и согласилась на участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых злоумышленника задержали.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения.