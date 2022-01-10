Камерунские франки, айфон и крестики с любовью и обожанием: какие «вещи Путина» продают туляки

Фото: avito.ru

Житель Богородицка совершил [или нет] лучшую сделку в своей жизни, продав кота, побывавшего якобы на руках у Путина. Стоит отметить, что сначала хвостатый оценивался в 6,5 млн рублей, потом ценник вырос почти вдвое. Сейчас объявление снято с публикации.

Мы решили выяснить, что ещё связывает жителей Тульской области с нашим президентом, и за какую сумму они готовы расстаться с этими вещами.

Картину тульского художника, выполненную маслом на холсте, с изображением Владимира Путина, продают в Новомосковске за 35 тысяч рублей. Размер внушительный – 80х60 см. Продавец уточняет, что возможна доставка по договоренности. Правда, на изображении президент очень смахивает на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Интересно, это намёк на службу Владимира Путина в КГБ или принцип: «Я художник, я так вижу»?

Вышитый крестиком портрет президента обойдётся дешевле – всего 1000 рублей. Портрет не оформлен, поэтому, по словам мастера, «владелец может самостоятельно выбрать его назначение». Мастерица пишет: «каждый крестик был наполнен любовью и почитанием! Учтите, данный портрет стоит дороже, но сама уже налюбовалась, пока вышивала!»

Бюстов главы государства у жителей Тульской области – хоть отбавляй, в самых разных вариантах и пропорциях. Ценники тоже разные. Например, пластиковый президент ростом 7 см обойдётся в 300 рублей, гипсовый бюст размером 18 см – от 200 до 300 рублей, а бюст Владимира Владимировича в виде римского императора обойдётся в 1000 рублей. Его высота – 20 см, можно покрасить в золотой цвет. Автор пишет, что поделка «смотрится очень необычно, отлично подойдёт для подарка».

Житель Киреевска продаёт – ни много, ни мало – смартфон, принадлежавший Владимиру Владимировичу. iPhone 5S белого цвета с памятью 64 Гб обойдётся в 2300 рублей. Интересно, надёжно ли обсуждать государственные секреты по телефону, разработанному в США и собранному в Китае, который потом, вдобавок ко всему, окажется в Киреевске? Как бы не «протекло» чего!

Любите ли вы нашего президента настолько, чтобы денно и нощно рассматривать 24 тысячи его фотографий? Если да, то книга с лучшими портретами Владимира Путина – для вас! В издании представлены 33 лучших кадра, на которых запечатлен глава государства. Бонусом идут два компьютерных диска с 24000 фото (видимо, они не так хороши, как те, что в книге, но всё же). Стоит всё это удовольствие 270 рублей.

Президентских цитат, достойных отдельной книги, набралось, видимо, меньше, чем фотографий. Издание в красивой обложке, включающее в себя 77 лучших высказываний Владимира Путина о России, о политике, о себе и даже о Вселенной, обойдётся в 220 рублей.

Завершает наш обзор монета достоинством 50 камерунских франков с изображением президента России. В 2015 году Владимир Путин был признан Человеком года в Камеруне. Автор пишет, что монета подлинная и выпущена ограниченным тиражом. Стоимость – 1990 рублей. Кстати, согласно официальному курсу валют, сейчас 50 камерунских франков стоят целых 6 рублей 40 копеек. Так что если вы вдруг собрались посетить Камерун, стоит выбрать более выгодный обменный курс.

А у вас есть вещи, связанные с Владимиром Путиным? Расскажите в комментариях!