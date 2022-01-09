Кот из Богородицка, «которого держал сам Владимир Владимирович», подорожал на 3 млн

Фото: avito.ru

Житель Богородицка по имени Владимир опубликовал на «Авито» объявление о продаже кота за 6,5 млн рублей. Он пообещал повысить цену и сделал это. Теперь кот продается за 9,5 млн рублей.

В текст объявления автор добавил [орфографию сохраняем]: «На этой неделе кот уже забронирован. Приедет многоуважаемая личность из Англии на осмотр данного животного и доказания подленности. В честь этого приезжает мой знакомый Владимир Владимирович. Просьба с глупыми предложениями „Отдай за 5,6“, не писать. И обмен на BMW меня не интересует, только E класс. Недвижимость за границей тоже не интересна! Только территориально в РФ. Всем добра, спасибо за понимание».

Ранее автор отмечал, что допускает обмен кота на Mercedes-Benz E-200, Kawasaki Ninja 600 или дом.