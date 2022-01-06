Житель Богородицка продаёт за 6,5 млн рублей кота, побывавшего на руках у Владимира Путина

Фото: avito.ru

Житель Богородицка по имени Владимир опубликовал на «Авито» объявление о продаже кота за 6,5 млн рублей. Приводим текст полностью, сохраняя орфографию автора.

«Продаю кота, которого держал сам Владимир Владимирович, очень ценныя коллекция. Коллекционеры уверен оценят. До завтра цена уже возрастёт. Возможен обмен на Mercedes-Benz E-200, Kawasaki Ninja 600 или дом. Торг приветствуется, но не большой».

Правда, учитывая имя автора объявления, не факт, что кот действительно побывал на руках у главы государства. Вполне возможно, что предприимчивый мужчина просто дал питомца на руки своему сыну-тезке. А что, хороший стартап!