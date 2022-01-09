В Тульской области археологи нашли остатки металлургического центра в резиденции князей Волконских

Фото из архива Myslo.

Остатки найдены в культурных слоях XI и XVI веков на территории бывшего города Волкона.

На территории города Волкона, который был центром Волконского княжества, археологи «Куликова поля» нашли многочисленные фрагменты металлургических шлаков и керамических сопел, которые использовались в металлургических горнах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на завотделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгения Столярова.

«Действительно, можно говорить, что был свой центр металлургического производства, были мастера, которые занимались варкой руды», — приводит издание слова Столярова.

Были найдены два культурных слоя: нижний определяется как остатки древней славянской крепости конца X века — начала XI века, а верхний — как остатки древнего города Волкона. Он был центром Волконского удельного княжества, из которого вышли князья Волконские, в том числе предки Льва Толстого по женской линии.

В писцовых книгах 1620-х годов это место упомянуто как Тимофеевское городище (возможно, от имени князя Тимофея Волконского). Под городищем было большое болото, из которого добывали железную руду. Произведенный метал шел на изготовление бытовых предметов, и, возможно, оружия.

На месте находки проведены охранные работы, территорию в перспективе предстоит изучить более детально, что очень важно для исследования истории тульской металлургии.