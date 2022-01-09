Фигуристы показали ледовое шоу на Губернском катке в Туле: фоторепортаж
На лед вышли 35 тульских фигуристов в возрасте от 6 до 20 лет.
Ледовое шоу тульских спортсменов состоялось 8 января на Губернском катке в центре Тулы.
Музыкальное представление «Концерт для Деда Мороза» устроили фигуристы из Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской школы на базе Ледового дворца в Новомосковске.
35 фигуристов от 6 до 20 лет показали мастерство в синхронном, парном и одиночном катании.
Смотрите фоторепортаж Myslo!
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