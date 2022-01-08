Тульская полиция приглашает на службу
Публикуем телефоны, по которым можно узнать подробнее об условиях работы.
Управление МВД России по Тульской области осуществляет набор граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава.
Стабильная заработная плата. Карьерный рост. Социальные гарантии. Возможность получения бесплатного образования в ВУЗах системы МВД России.
Обращаться по телефонам: 8(4872) 32-27-32, 32-27-37, 32-32-45.
Другие статьи по темам
Место