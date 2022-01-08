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Тульская полиция приглашает на службу

Тульская полиция приглашает на службу

Публикуем телефоны, по которым можно узнать подробнее об условиях работы.

Управление МВД России по Тульской области осуществляет набор граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Стабильная заработная плата. Карьерный рост. Социальные гарантии. Возможность получения бесплатного образования в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по телефонам: 8(4872) 32-27-32, 32-27-37, 32-32-45.

 

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