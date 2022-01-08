Тульская полиция приглашает на службу

Публикуем телефоны, по которым можно узнать подробнее об условиях работы.

Управление МВД России по Тульской области осуществляет набор граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава. Стабильная заработная плата. Карьерный рост. Социальные гарантии. Возможность получения бесплатного образования в ВУЗах системы МВД России. Обращаться по телефонам: 8(4872) 32-27-32, 32-27-37, 32-32-45.

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