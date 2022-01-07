ГИБДД предупреждает туляков о гололеде

Региональная Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий. С вечера 6 января ожидается понижение температуры, которое может привести к наледи на дорогах и выпадение снега.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов к осторожности и внимательности.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13

Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7−999−374−05−98.