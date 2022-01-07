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ГИБДД предупреждает туляков о гололеде

ГИБДД предупреждает туляков о гололеде

Возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий. С вечера 6 января ожидается понижение температуры, которое может привести к наледи на дорогах и выпадение снега.
 
ГИБДД призывает водителей и пешеходов к осторожности и внимательности.
 
 

 

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54

 
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
 
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38
 
Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13
 
Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7−999−374−05−98.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:25 +3
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