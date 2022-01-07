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Ночью Тулу чистили от снега более 120 единиц техники
Фото: пресс-служба администрации г. Тулы

Ночью Тулу чистили от снега более 120 единиц техники

Уборка продолжается и днем.

В ночь на 7 января в вывозе с улиц Тулы снега, посыпке противогололедными материалами, а также подметании магистральных и второстепенных улиц принимали участие более 120 единиц техники и 47 рабочих АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр г. Тулы».
 
Работы велись на улицах Союзной, Менделеевской, Крестовоздвиженской площади, на Зареченском мосту, Демидовской плотине. Сбор куч осуществляли с улиц Советской, Дзержинского, Октябрьской, Садового переулка, проспекта Ленина, Красноармейского проспекта. Снег вывозили 11 бригад.
 
 
Днем уборка будет продолжена. В работах планируется задействовать около 115 единиц техники и свыше 100 человек рабочих. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано оперативно проводить работы по расчистке дворовых территорий.
 
«Администрацией города ведется контроль качества уборки во дворах. По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева расчистка дорог и тротуаров, общественных пространств, поселений Большой Тулы ведется в усиленном режиме», — сообщает пресс-служба администрации.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:11 +2
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