Ночью Тулу чистили от снега более 120 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации г. Тулы

В ночь на 7 января в вывозе с улиц Тулы снега, посыпке противогололедными материалами, а также подметании магистральных и второстепенных улиц принимали участие более 120 единиц техники и 47 рабочих АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр г. Тулы».

Работы велись на улицах Союзной, Менделеевской, Крестовоздвиженской площади, на Зареченском мосту, Демидовской плотине. Сбор куч осуществляли с улиц Советской, Дзержинского, Октябрьской, Садового переулка, проспекта Ленина, Красноармейского проспекта. Снег вывозили 11 бригад.

Днем уборка будет продолжена. В работах планируется задействовать около 115 единиц техники и свыше 100 человек рабочих. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано оперативно проводить работы по расчистке дворовых территорий.