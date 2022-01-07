Возле Тульского областного суда столкнулись две легковушки

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Вечером 7 января, на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкинской в Туле столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, по предварительной информации, причиной автоаварии могло стать непредоставление преимущества при проезде перекрестка, либо проезд на запрещающий сигнал светофора.

По данным региональной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Citroën и Ford. Пострадавших в результате происшествия нет.