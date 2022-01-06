В Тульской области скончался актёр, редактор и игрок в интеллектуальные игры Родион Луговцов

Кадр из телепрограммы «Своя игра»

Последние годы жизни он посвятил работе в центре реабилитации лошадей «Светозар», расположенном в Ясногорском районе.

В Тульской области на 55 году жизни скоропостижно скончался известный телевизионный деятель, актёр и интеллектуал Родион Луговцов. Об этом сообщает интернет-портал «Ревизор».

Родион Луговцов окончил физический факультет Московского педагогического университета, актёрский факультет ГИТИСа и Литературный институт им. Горького, занимался педагогической деятельностью. На протяжении многих лет был шеф-редактором «Первого канала», режиссером-постановщиком цикла программ «Чтобы помнили» и других документальных проектов.

Многие годы Родион Луговцов был бессменным участником телевизионных программ «Своя игра», «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» и «День города». Последние годы Родион Леонидович жизни посвятил работе в центре реабилитации лошадей «Светозар» в Ясногорском районе Тульской области.

Для коллег, учеников и товарищей уход этого талантливого и многогранного человека стал невосполнимой потерей. Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родным и близким Родиона Луговцова.