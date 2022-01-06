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Хоккеисты «Академии Михайлова» вырвали победу у «Амурских Тигров»
Фото: akm-hockey.ru

Хоккеисты «Академии Михайлова» вырвали победу у «Амурских Тигров»

В Хабаровске тульские хоккеисты сыграли второй матч против «Амурских Тигров».

Начало матча тулякам не удалось: «михайловцы» пропустили в первом периоде дважды. Счет 2:0 в пользу хозяев сохранялся вплоть до 53-й минуты, когда Глеб Петров отыграл одну шайбу. За секунду до конца третьего периода «Академия Михайлова» смогла сравнять: Кирилл Пукело перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время оказалось безголевым. Победу тулякам принесли два точных броска Вадима Сивчука и бросок Владислава Кузнецова в серии буллитов. Итоговый счёт – 3:2 в пользу «Академии Михайлова». Следующие матчи тульская команда проведет дома. 15 и 16 января «Академия Михайлова» сыграет с Ригой. Начало матчей в 13:00.

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Хабаровск

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