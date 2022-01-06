Туляков приглашают на Рождественский сочельник

Фото из архива MySlo

Праздник пройдёт на Казанской набережной и на главной площади города.

В четверг, 6 января, на сцене Казанской набережной пройдет «Рождественский сочельник». Праздник тулякам и гостям города подарят ансамбль гармонистов «Озорные переборы», народный фольклорный ансамбль «Смородина» и цыганский ансамбль «Ягори».

В районе шатра на площади Ленина с 14.00 разыграется представление – «Мандариновый сочельник». В программе:

14.00 – 15.00 – показ уличного спектакля театра «Эрмитаж» «Мандариновая принцесса»,

15.00 – 15.45 – концерт позитив-бэнда «Jazzophrenia»,

15.45 – 16.00 – концерт струнного ансамбля «El Classic»,

16.30 – 17.00 – интерактивная программа «Мандариновый сочельник» от театра «Эрмитаж»,

17.00 – 18.00 – концерт ансамбля русской песни Нины Богомоловой,

18.00 – 19.00 – второй показ уличного спектакля театра «Эрмитаж» «Мандариновая принцесса»,

19.00 – пиротехническое шоу.

Кроме того, на Казанской набережной и ул. Металлистов проходит смотр-фестиваль «Новогодняя креативная елка – 2022». Проголосовать за понравившуюся зимнюю красавицу можно до полудня 7 января.

Завтра, в 18.00, в рамках закрытия новогодних праздников пройдет торжественная церемония награждения победителей.