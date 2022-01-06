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Где туляки чаще всего нарушают масочный режим: статистика УМВД
Фото из архива MySlo

Где туляки чаще всего нарушают масочный режим: статистика УМВД

Правоохранители проводят профилактические рейды на объектах массового скопления людей.

Полицейские напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений со стороны граждан и организаций проводятся в ежедневном режиме.

С 27 декабря 2021 года по 02 января 2022 года полицейские Тульской области составили 513 административных протоколов на нарушителей масочного режима.

По данным пресс-службы регионального УМВД, чаще всего туляки пренебрегают масками в магазинах (351 нарушение) и на остановочных павильонах (75 нарушений). В административных зданиях и иных объектах выявлено 74 нарушения, в общественном транспорте – 13.

Полиция Тульской области напоминает жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:47 −5
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