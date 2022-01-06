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Где тулякам привиться от коронавируса в праздничные дни: список адресов
Фото из архива MySlo

Где тулякам привиться от коронавируса в праздничные дни: список адресов

Записаться на прививку можно по телефону контактного центра поликлиники по месту жительства.

Кроме того, в Туле работают пункты вакцинации, расположенные вне медицинских учреждений. График выглядит так:

ТРЦ «Макси»

7 января — выходной,

6, 8 и 9 января — с 10.00 до 19.00.

ТЦ «Глобус»

7 января — выходной,

6, 8 и 9 января — с 13.00 до 20.00.

ТРЦ «Гостиный двор»

С 6 по 9 января — с 10.00 до 18.00.

Городской концертный зал

С 6 по 9 января — с 10.00 до 18.00.

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