Фото из архива MySlo
Где тулякам привиться от коронавируса в праздничные дни: список адресов
Записаться на прививку можно по телефону контактного центра поликлиники по месту жительства.
Кроме того, в Туле работают пункты вакцинации, расположенные вне медицинских учреждений. График выглядит так:
ТРЦ «Макси»
7 января — выходной,
6, 8 и 9 января — с 10.00 до 19.00.
ТЦ «Глобус»
7 января — выходной,
6, 8 и 9 января — с 13.00 до 20.00.
ТРЦ «Гостиный двор»
С 6 по 9 января — с 10.00 до 18.00.
Городской концертный зал
С 6 по 9 января — с 10.00 до 18.00.
сегодня, в 11:42, 5 910 -4
вчера, в 11:45, 124 3637 1
вчера, в 11:32, 195 1681 -4
4 января, в 11:37, 43 1792 -1
Другие статьи по темам
Место