На новогодних праздниках в Тульской области выявили 18 нарушений антиковидных мер

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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги по надзору за исполнением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике коронавируса во время новогодних праздников.

Вместе с полицейскими сотрудники ведомства провели проверочные мероприятия в 83 организациях торговли и оказания услуг. За выявленные нарушения в отношении 18 ответственных лиц возбуждены административные дела.

Речь идёт, в основном, о торговых точках. Кроме того, найдены нарушения в одной гостинице. Все материалы направлены в судебные органы для принятия решения о временном приостановлении деятельности.