На тульский Губернский каток увеличили количество билетов на каждый сеанс

Фото из архива Myslo.ru.

За два дня нового года Губернский каток посетили уже более 2 тысяч человек, а с началом каникул число желающих покататься только возросло. Поэтому 150 мест на каждый сеанс уже не хватает.

Поэтому принято решение увеличить количество билетов до 250, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.