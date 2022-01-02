Фото из архива Myslo.ru.
На тульский Губернский каток увеличили количество билетов на каждый сеанс
Нововведения начнут действовать с 3 января.
За два дня нового года Губернский каток посетили уже более 2 тысяч человек, а с началом каникул число желающих покататься только возросло. Поэтому 150 мест на каждый сеанс уже не хватает.
Поэтому принято решение увеличить количество билетов до 250, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Уточняется, что первые 100 билетов можно будет бесплатно забронировать на сайте katok.tularegion.ru не ранее, чем за 2 часа до сеанса. Остальные 150 можно получить в зоне выдачи на катке не ранее, чем за 1 час до сеанса.
Напомним, ранее Myslo сообщал, как получить билеты на Губернский каток.
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