новости
новости
Регистрация
На тульский Губернский каток увеличили количество билетов на каждый сеанс
Фото из архива Myslo.ru.

На тульский Губернский каток увеличили количество билетов на каждый сеанс

Нововведения начнут действовать с 3 января.

За два дня нового года Губернский каток посетили уже более 2 тысяч человек, а с началом каникул число желающих покататься только возросло. Поэтому 150 мест на каждый сеанс уже не хватает.

Поэтому принято решение увеличить количество билетов до 250, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Уточняется, что первые 100 билетов можно будет бесплатно забронировать на сайте katok.tularegion.ru не ранее, чем за 2 часа до сеанса. Остальные 150 можно получить в зоне выдачи на катке не ранее, чем за 1 час до сеанса. 
 
Напомним, ранее Myslo сообщал, как получить билеты на Губернский каток.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:07 −2
Другие статьи по темам
Событие
катокГубернский катокбилеты
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 210 случаев заболевания и 12 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 210 случаев заболевания и 12 смертей
Погода в Туле 3 января: снег, гололедица и до -10 градусов
Погода в Туле 3 января: снег, гололедица и до -10 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.