Полиция напомнила тулякам о возможности добровольной дактилоскопии

Управление МВД России по Тульской области напомнило гражданам о государственной услуге по проведению добровольной дактилоскопической регистрации.

Для этого необходимо письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги, а также паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).

Для чего нужна дактилоскопия?

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для: