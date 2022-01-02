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Полиция напомнила тулякам о возможности добровольной дактилоскопии

Полиция напомнила тулякам о возможности добровольной дактилоскопии

Для чего нужна эта процедура?

Управление МВД России по Тульской области напомнило гражданам о государственной услуге по проведению добровольной дактилоскопической регистрации. 

Для этого необходимо письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги, а также паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).

Для чего нужна дактилоскопия? 

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для:

  • розыска пропавших без вести граждан;
  • установлении личности пострадавшего, потерявшего память, найденного без документов, удостоверяющих личность;
  • установления личности граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
  • установление личности не опознанного трупа;
  • подтверждения личности гражданина Российской Федерации (например, утратившего свои документы, удостоверяющие личность, в результате пожара, наводнения или т.п.);
  • если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него тогда не будет.

 

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