Полиция напомнила тулякам о возможности добровольной дактилоскопии
Для чего нужна эта процедура?
Управление МВД России по Тульской области напомнило гражданам о государственной услуге по проведению добровольной дактилоскопической регистрации.
Для этого необходимо письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги, а также паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).
Для чего нужна дактилоскопия?
Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для:
- розыска пропавших без вести граждан;
- установлении личности пострадавшего, потерявшего память, найденного без документов, удостоверяющих личность;
- установления личности граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
- установление личности не опознанного трупа;
- подтверждения личности гражданина Российской Федерации (например, утратившего свои документы, удостоверяющие личность, в результате пожара, наводнения или т.п.);
- если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него тогда не будет.
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