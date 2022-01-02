Капитан волейбольной «Тулицы» Кристина Бесман: о футболе, серьезной травме и смене спортивного гражданства
Видеоинтервью со спортсменкой подготовила пресс-служба тульской команды.
Капитан волейбольной «Тулицы» Кристина Бесман в интервью рассказала о своей карьере, запрете родителей на занятие любимым видом спорта — футболом, призналась, почему в 2015 году сменила спортивное гражданство и как врачи советовали завязать с волейболом.
Подробнее — на видео:
Кристина Бесман родилась в Минске, в 2015 году сменила спортивное гражданство и сейчас выступает за сборную Азербайджана.
Спортсменка приняла участие в двух чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы, также вместе со сборной Кристина проходила отборочные этапы на Олимпийские игры 2020.
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