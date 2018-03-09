Зачем туляков призывают добровольно сдать отпечатки пальцев?

Myslo отвечает на вопросы о добровольной дактилоскопической регистрации.

Добровольная дактилоскопия – это госуслуга, которую предоставляет структурное подразделение территориального органа МВД России на районном уровне по месту жительства гражданина.

Для добровольной дактилоскопии необходимо письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги, а также паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).

Для чего нужна добровольная дактилоскопия?

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для:

розыска пропавших без вести граждан;

установлении личности пострадавшего, потерявшего память, найденного без документов, удостоверяющих личность;

установления личности граждан Российской Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

установление личности не опознанного трупа;

подтверждения личности гражданина Российской Федерации (например, утратившего свои документы, удостоверяющие личность, в результате пожара, наводнения или т.п.);

если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно обратиться в консульство и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него тогда не будет.

Где вас дактилоскопируют?

Государственная услуга по добровольной дактилоскопической регистрации осуществляется сотрудниками органов внутренних дел по месту жительства гражданина.

Граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, получению государственной услуги по добровольной дактилоскопической регистрации не подлежат.

а если я иностранец?

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 14.07.2012 № 696 (ред. от 19.02.2015), заявителями являются граждане Российской Федерации.

Соответственно, если вы являетесь гражданином другой страны, то вы не можете пройти дактилоскопическую регистрацию в добровольном порядке.

Как правило, иностранные граждане и лица без гражданства проходят дактилоскопическую регистрацию в обязательном порядке в органах ФМС России (теперь - подразделения УМВД). Перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, указан в статье 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

как удалить свою дактокарту из базы?

Чтобы ваша дактилоскопическая информация, полученная при предоставлении вам госуслуги, была уничтожена из базы данных, вам необходимо обратиться в территориальный орган МВД России на районном уровне по месту жительства:

с письменным заявлением на личном приеме;

в виде интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

можно ли дактилоскопировать недееспособных?

Государственная услуга в случае признания гражданина в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособным или ограниченным судом в дееспособности, а также в отношении малолетних и несовершеннолетних проводится по письменному заявлению и в присутствии, соответственно, их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.

Подробную информацию о госуслуге можно получить здесь.