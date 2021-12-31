Телефонные мошенники украли у туляков за сутки 1,6 млн рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки у шести граждан мошенниками были похищены деньги в сумме 1,616 млн рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Так, в дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась 70-летняя жительница Центрального округа Тулы. Женщина сообщила, что ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником Центрального банка РФ. Он убедил потерпевшую в необходимости оплаты услуг по начислению ей компенсации за ранее приобретенный медицинский аппарат, сообщил ей номера банковских карт, на которые она перевела 148 тысяч 500 рублей.

34-летняя жительница поселка Ильинский обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный ей мужчина представился по телефону сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на ее имя кредитного договора, он убедил женщину оформить кредит в офисе одного из коммерческих банков, после чего она перевела полученные денежные средства в сумме 818 тысяч 183 рубля на так называемый «защищенный» счет, указанный мошенниками.

31-летний житель Алексина перевел 367 тысяч 740 рублей на счёт, указанный на сайте, который предоставляет услуги по изготовлению, продаже и строительству частных деревянных домов. В результате мужчина остался без денег и нового дачного дома.

85-летней жительнице деревни Ясенки Арсеньевского района на стационарный домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что за 55 тысяч рублей может решить вопрос о непривлечении к ответственности ее внука за якобы совершенное им дорожно-транспортное происшествие. Напуганная женщина отдала требуемые деньги неизвестному мужчине, который спустя некоторое время пришел к ней домой.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!