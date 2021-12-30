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Среднестатистический туляк вкладывает в инвестиции 765 тысяч рублей
Изображение RoboAdvisor с сайта Pixabay

Среднестатистический туляк вкладывает в инвестиции 765 тысяч рублей

Такие данные приводят специалисты регионального отделения Банка России.

С января по сентябрь уходящего года 159 тысяч жителей Тульской области открыли счета у брокеров и доверительных управляющих. Совокупный инвестиционный портфель туляков вырос до 42,2 млрд рублей.

За третий квартал число таких инвесторов увеличилось на 18 тысяч человек, а объем активов вырос на 7%, до 37,6 млрд рублей. Средний размер портфеля на брокерском счете составил 245 тысяч рублей.

В третьем квартале выросло число туляков, передающих свои накопления в доверительное управление — 6000 человек, каждый в среднем инвестировал 765 тысяч рублей. Такую стратегию часто выбирают инвесторы, которые не торгуют на бирже самостоятельно по причине отсутствия свободного времени или необходимых знаний о механизмах фондового рынка.

— Прежде чем выходить на фондовый рынок, важно разобраться в особенностях различных финансовых инструментов и изучить риски. Не лишним будет пройти бесплатный курс «Путь инвестора», разработанный экспертами Мосбиржи при поддержке Банка России. Помните: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риск потерь, — отметил заместитель управляющего тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин.

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вчера, в 21:12 −16
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