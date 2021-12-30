Как тулякам сделать прививку от COVID-19 в новогодние праздники

Фото из архива Myslo

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику лечебных учреждений.

Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники. Пункты вакцинации, расположенные вне медицинских учреждений, будут работать по следующему графику:

ТРЦ «Макси»

31 декабря и 7 января — выходные,

1 и 2 января с 13.00 до 19.00,

с 3 по 6, 8 и 9 января с 10.00 до 19.00.

ТЦ «Глобус»

31 декабря и 7 января — выходные,

1 и 2 января с 13.00 до 18.00,

с 3 по 6, 8 и 9 января с 13.00 до 20.00.

ТРЦ «Гостиный двор»

31 декабря с 10.00 до 15.00,

1 января с 12.00 до 18.00,

со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00.

Городской концертный зал