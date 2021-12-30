Фото из архива Myslo
Как тулякам сделать прививку от COVID-19 в новогодние праздники
Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику лечебных учреждений.
Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники. Пункты вакцинации, расположенные вне медицинских учреждений, будут работать по следующему графику:
ТРЦ «Макси»
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31 декабря и 7 января — выходные,
- 1 и 2 января с 13.00 до 19.00,
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с 3 по 6, 8 и 9 января с 10.00 до 19.00.
ТЦ «Глобус»
- 31 декабря и 7 января — выходные,
- 1 и 2 января с 13.00 до 18.00,
- с 3 по 6, 8 и 9 января с 13.00 до 20.00.
ТРЦ «Гостиный двор»
- 31 декабря с 10.00 до 15.00,
- 1 января с 12.00 до 18.00,
- со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00.
Городской концертный зал
- 31 декабря с 10.00 до 15.00,
- 1 января с 12.00 до 18.00,
- со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00.
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