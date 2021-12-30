Росгвардейцы подарили тулякам новогодний музыкальный клип

В качестве съёмочной площадки выступили городское пространство «Искра», Губернский каток и другие локации. Смотрим!

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области решили оригинально поздравить земляков с наступающим Новым годом — они исполнили знаменитую песню «Ветер перемен» и сняли тематический клип.