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Росгвардейцы подарили тулякам новогодний музыкальный клип

Росгвардейцы подарили тулякам новогодний музыкальный клип

Сотрудники регионального Управления ведомства исполнили песню «Ветер перемен».

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области решили оригинально поздравить земляков с наступающим Новым годом — они исполнили знаменитую песню «Ветер перемен» и сняли тематический клип.

В качестве съёмочной площадки выступили городское пространство «Искра», Губернский каток и другие локации. Смотрим!

Сюжет: Новый год-2022
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