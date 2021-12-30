Росгвардейцы подарили тулякам новогодний музыкальный клип
Сотрудники регионального Управления ведомства исполнили песню «Ветер перемен».
Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области решили оригинально поздравить земляков с наступающим Новым годом — они исполнили знаменитую песню «Ветер перемен» и сняли тематический клип.
В качестве съёмочной площадки выступили городское пространство «Искра», Губернский каток и другие локации. Смотрим!
вчера, в 21:47, 148 490 -6
вчера, в 20:10, 7 961 0
вчера, в 18:02, 17 1797 1
вчера, в 15:05, 10 5353 1
Другие статьи по темам
Событие
Место