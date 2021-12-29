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На новогодних праздниках в Тульской области усилят меры безопасности
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На новогодних праздниках в Тульской области усилят меры безопасности

Алексей Дюмин провел заключительное в этом году заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов отчитался об итогах работы по обеспечению безопасности жителей в 2021 году и обозначил приоритетные направления деятельности на следующий год.

Алексей Дюмин отметил, что во время новогодних праздников в местах с массовым пребыванием людей, включая социальные объекты, важно принять все необходимые меры противопожарной безопасности.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Лаврущев сообщил, что в преддверии праздников проводятся контрольные и профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.

На особом контроле – социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, места проведения новогодних мероприятий, хранения и реализации пиротехники, церкви, храмы. На всех объектах проведены инструктажи и практические тренировки по эвакуации, в местах продажи и хранения пиротехники проходят рейды. В ночь с 6 на 7 января будут организованы дежурства.

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