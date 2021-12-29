В ясногорском парке вандалы разгромили общественный туалет

Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

Недавно установленное сооружение даже не успело принять первых посетителей.

Жители Ясногорска пожаловались в социальных сетях на неизвестных вандалов, разбивших стекло в одной из кабинок нового общественного туалета, недавно установленного в городском парке.

Туалет даже не успели открыть – видимо, кто-то «не дотерпел» и буквально вынес стекло двери, которое изначально позиционировалось, как противоударное. Всё произошло накануне, 28 декабря. Предполагается, что найти вандалов помогут записи с камер видеонаблюдения.