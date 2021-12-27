В Туле реконструируют старейший велотрек России

Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на реконструкцию городского велотрека, построенного в 1896 году.

Знаменитый Тульский велотрек – замкнутое кольцо открытого типа с бетонным покрытием. Он используется Федерацией велосипедного спорта России для организации всероссийских турниров. Также здесь проходят международные соревнования «Большой приз Тулы».

Спортивное сооружение реконструировали в 1910, 1939 и 1953 годах. Сегодня оно занимает часть территории стадиона «Арсенал». Чтобы велотрек соответствовал современным требованиям, предъявляемым к объектам спортивной инфраструктуры, в 2020 году его начали реконструировать. В этом году в проектно-сметную документацию были внесены корректировки, одобренные региональной государственной экспертизой.

Проектной документацией предусмотрен демонтаж стен, железобетонных сборных конструкций, ригелей и плит перекрытия восточной трибуны велотрека из-за потери несущей способности. Взамен построят двухэтажное здание, где разместятся велокабины, тренажерные залы для начинающих и профессиональных спортсменов, веломастерская, гостиница на 60 мест для комфортного размещения атлетов во время сборов и соревнований.

Также запланировано устройство защитного козырька по периметру трека, что позволит продлить тренировки на свежем воздухе на два-три месяца и проводить спортивные соревнования независимо от осадков. Прилегающая территория будет благоустроена, на треке появится новая трибуна на 350 посадочных мест.