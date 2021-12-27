За неделю на дорогах Тульской области поймали 51 пьяного водителя

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Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области с 20 по 26 декабря зафиксировали порядка 60 тысяч нарушений ПДД.

60044 из них попали в объективы комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Ещё 70 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

82 автовладельца поплатятся за свою неуступчивость – они не предоставили преимущество в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения. Среди пешеходов набралось 199 нарушителей. Шестеро туляков сели за руль, будучи лишенными права управления.

У 27 водителей подтвердилось алкогольное опьянение, ещё 24 человека отказались от медосвидетельствования. 6973 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 191 машина отбуксирована на штрафстоянку.

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