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За неделю на дорогах Тульской области поймали 51 пьяного водителя
Изображение Miguel Angel Ramon с сайта Pixabay

За неделю на дорогах Тульской области поймали 51 пьяного водителя

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области с 20 по 26 декабря зафиксировали порядка 60 тысяч нарушений ПДД.

60044 из них попали в объективы комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Ещё 70 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

82 автовладельца поплатятся за свою неуступчивость – они не предоставили преимущество в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения. Среди пешеходов набралось 199 нарушителей. Шестеро туляков сели за руль, будучи лишенными права управления.

У 27 водителей подтвердилось алкогольное опьянение, ещё 24 человека отказались от медосвидетельствования.  6973 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 191 машина отбуксирована на штрафстоянку.

Если вы стали свидетелем пьяной езды или вам достоверно известно о факте нетрезвого вождения, не оставайтесь равнодушными. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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