Туляки создали почтовые открытки в честь 80-летия обороны города

Фото: пресс-служба Почты России

Жители региона прислали на конкурс, проводимый Почтой России, более 50 работ.

Почта России подвела итоги конкурса на лучший макет открыток, посвященный 80-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию со дня присвоения Туле звания «город-герой».

Туляки прислали более 50 работ, выполненных в разных художественных техниках. Жюри, в состав которого вошли представители Почты России, регионального отделения Российского военно-исторического общества и областного минкульта, определило победителей в двух номинациях.

Победителями в номинации «80 лет обороны города Тулы в Великой Отечественной войне» стали:

1 место — Софья Гололобова, г. Тула,

2 место — Алексей Савков, г. Тула,

3 место — Алёна Горбачева, г. Тула.

Специальный приз от организаторов получили: Георгий Гунов из Тулы, Иван Кнауб из Новомосковска и Максим Муравский из Липок.

Победителями в номинации «45 лет со дня присвоения городу Туле почетного звания «город-герой» стали:

1 место — Виктория Еремичева, г. Плавск,

2 место — Александра Садова, г. Узловая,

3 место — Надежда Чачина, г. Донской.

Специальный приз от организаторов получили: Гордей Прощалыкин из Узловой, Екатерина Сатарова из Богородицка и Ксения Соколова из Дубны.

Работы победителей легли в основу лимитированной серии почтовых открыток. На торжественной церемонии награждения победителям и участникам вручили памятные призы и дипломы от организаторов конкурса.