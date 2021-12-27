новости
новости
Регистрация
Туляки создали почтовые открытки в честь 80-летия обороны города
Фото: пресс-служба Почты России

Туляки создали почтовые открытки в честь 80-летия обороны города

Жители региона прислали на конкурс, проводимый Почтой России, более 50 работ.

Почта России подвела итоги конкурса на лучший макет открыток, посвященный 80-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию со дня присвоения Туле звания «город-герой».

Туляки прислали более 50 работ, выполненных в разных художественных техниках. Жюри, в состав которого вошли представители Почты России, регионального отделения Российского военно-исторического общества и областного минкульта, определило победителей в двух номинациях.

Победителями в номинации «80 лет обороны города Тулы в Великой Отечественной войне» стали:

  • 1 место — Софья Гололобова, г. Тула,
  • 2 место — Алексей Савков, г. Тула,
  • 3 место — Алёна Горбачева, г. Тула.

Специальный приз от организаторов получили: Георгий Гунов из Тулы, Иван Кнауб из Новомосковска и Максим Муравский из Липок.

Победителями в номинации «45 лет со дня присвоения городу Туле почетного звания «город-герой» стали:

  • 1 место — Виктория Еремичева, г. Плавск,
  • 2 место — Александра Садова, г. Узловая,
  • 3 место — Надежда Чачина, г. Донской.

Специальный приз от организаторов получили: Гордей Прощалыкин из Узловой, Екатерина Сатарова из Богородицка и Ксения Соколова из Дубны.

Работы победителей легли в основу лимитированной серии почтовых открыток. На торжественной церемонии награждения победителям и участникам вручили памятные призы и дипломы от организаторов конкурса.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 07:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
Почта России80-летие обороны Тулы45-летие присвоения Туле звания город-геройпочтовые открыткиконкурс
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская Госавтоинспекция наказала двух автохамов из спецрубрики Myslo
Тульская Госавтоинспекция наказала двух автохамов из спецрубрики Myslo
Погода в Туле 28 декабря: облачно и до -12 градусов
Погода в Туле 28 декабря: облачно и до -12 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.