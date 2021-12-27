Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Пять из них закупили на средства федерального бюджета, три — регионального. Один из автомобилей оснащен оборудованием, не имеющим аналогов в Тульской области: с его помощью можно резать бетон водой и тушить огонь через стену.

Также спасателям вручили эхолот для поиска пострадавших на воде, квадрокоптер и модуль с интерактивным столом руководителя штаба пожаротушения. Всё это приобретено за счет средств Фонда «Перспектива».

Глава региона поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что нередко решающую роль в спасении людей играет современная специальная техника.