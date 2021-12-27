Фото пресс-службы правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей
Пожарно-спасательные машины пополнили автопарк Главного управления МЧС России по Тульской области.
Пять из них закупили на средства федерального бюджета, три — регионального. Один из автомобилей оснащен оборудованием, не имеющим аналогов в Тульской области: с его помощью можно резать бетон водой и тушить огонь через стену.
Также спасателям вручили эхолот для поиска пострадавших на воде, квадрокоптер и модуль с интерактивным столом руководителя штаба пожаротушения. Всё это приобретено за счет средств Фонда «Перспектива».
Глава региона поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что нередко решающую роль в спасении людей играет современная специальная техника.
«Правительство Тульской области делает все возможное, чтобы помочь укрепить материально-техническую базу регионального управления МЧС. Уверен, что новая техника поможет вам работать еще более эффективно», — сказал Алексей Дюмин.
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