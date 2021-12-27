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Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей

Пожарно-спасательные машины пополнили автопарк Главного управления МЧС России по Тульской области.

Пять из них закупили на средства федерального бюджета, три — регионального. Один из автомобилей оснащен оборудованием, не имеющим аналогов в Тульской области: с его помощью можно резать бетон водой и тушить огонь через стену.
 
Также спасателям вручили эхолот для поиска пострадавших на воде, квадрокоптер и модуль с интерактивным столом руководителя штаба пожаротушения. Всё это приобретено за счет средств Фонда «Перспектива».
 
Глава региона поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что нередко решающую роль в спасении людей играет современная специальная техника.
 
«Правительство Тульской области делает все возможное, чтобы помочь укрепить материально-техническую базу регионального управления МЧС. Уверен, что новая техника поможет вам работать еще более эффективно», — сказал Алексей Дюмин.

 

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Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 1
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 2
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 3
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 4
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 5
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 6
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 7
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 8
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 9
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 10
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 11
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 12
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 13
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 14
Алексей Дюмин передал сотрудникам МЧС восемь новых автомобилей, Фото: 15
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