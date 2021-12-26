Креативные ёлки появились в центре Тулы: фоторепортаж
27 декабря стартует городской конкурс необычных ёлок. Претенденток уже установили на улице Металлистов.
Конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная елка — 2022» продлится до 7 января 2022 года. Номинаций две: «Новогодняя креативная Бизнес-елка» и «Новогодняя креативная Социальная елка».
По условиям конкурса, участниками могли стать коммерческие организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные и муниципальные учреждения, представители территориального общественного самоуправления и туляки старше 18 лет.
Ёлка, сделанная из устойчивых конструкций, должна быть высотой не менее 2 метров.
Победителей определят по итогам общественного голосования, они получат грамоты и денежные премии:
- за 1 место — 100 000 рублей,
- за 2 место — 50 000 рублей,
- за 3 место — 30 000 рублей.
А пока смотрите фоторепортаж Myslo.
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