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Креативные ёлки появились в центре Тулы: фоторепортаж

Креативные ёлки появились в центре Тулы: фоторепортаж

27 декабря стартует городской конкурс необычных ёлок. Претенденток уже установили на улице Металлистов.

Конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная елка — 2022» продлится до 7 января 2022 года. Номинаций две: «Новогодняя креативная Бизнес-елка» и «Новогодняя креативная Социальная елка».
 
По условиям конкурса, участниками могли стать коммерческие организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные и муниципальные учреждения, представители территориального общественного самоуправления и туляки старше 18 лет.
 
Ёлка, сделанная из устойчивых конструкций, должна быть высотой не менее 2 метров.
 
Победителей определят по итогам общественного голосования, они получат грамоты и денежные премии:
  • за 1 место — 100 000 рублей,
  • за 2 место — 50 000 рублей,
  • за 3 место — 30 000 рублей.
А пока смотрите фоторепортаж Myslo.
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Креативные елки-2022, Фото: 8
Креативные елки-2022, Фото: 9
Креативные елки-2022, Фото: 10
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Креативные елки-2022, Фото: 14
Креативные елки-2022, Фото: 15
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Креативные елки-2022, Фото: 17
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Креативные елки-2022, Фото: 24
Креативные елки-2022, Фото: 25
Креативные елки-2022, Фото: 26
Креативные елки-2022, Фото: 27
Креативные елки-2022, Фото: 28
Креативные елки-2022, Фото: 29
Креативные елки-2022, Фото: 30
Креативные елки-2022, Фото: 31
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:03 +5
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