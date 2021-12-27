Тулячка Летта стала лучшей певицей года по версии международной бизнес-премии Number one award

Фото из архива Летты.

В Москве прошла ежегодная премия, награды в которой присуждаются за достижения в сфере бизнеса, IT технологий, beauty индустрии, моды, музыки и искусства.

Сотни номинантов из разных уголков России были приглашены на церемонию. Лучшие из них были награждены статуэтками, дипломами и коронами. Статуэтки получили лучшие телеканалы и актёры.

Среди почётных гостей мероприятия были Никита Джигурда, Гоша Куценко, Александр Головин, Виталий Гогунский, Григорий Лепс, группа «Ассорти» и многие другие.

Певица Летта покорила гостей и организаторов мероприятия своим мощным голосом с необычным тембром. Артистка выступала с новой авторской песней «Не могу без тебя». У жюри не осталось сомнений — премию Number one award вручили тулячке.



Летта и Никита Джигурда.

Недавно вернувшаяся после творческого перерыва (Виолетта полгода назад родила дочь), она снова собрала коллектив музыкантов и поёт свою авторскую музыку.

У Летты грандиозные планы. Певица готовит к выпуску новый музыкальный альбом, видеоклип и новую концертную программу.



Выступление Летты на церемонии: