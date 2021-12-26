В Горелках Priora на огромной скорости влетела в трактор

Фото ЛЕхАН.

ДТП случилось в ночь на 26 декабря в Туле на пересечении Московского шоссе с ул. Большой.

Как рассказал Myslo очевидец , минувшей ночью в Горелках, на перекрёстке Московского шоссе и ул. Большая Priora влетела в трактор.

- «Лада» шла на скорости 140 км/ч и не успела оттормозиться, — рассказал очевидец. — За рулем парень, лет 20 на вид, с пассажиром, они не пострадали. Следом ехали их друзья на ВАЗ-2114, так они попросту ушли в кювет.

По предварительным данным, виновник аварии был еще и без ОСАГО. Трактор повреждений не получил, от каких-либо претензий отказался.

На следующем фото - тормозной путь Priora: