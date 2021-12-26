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В Горелках Priora на огромной скорости влетела в трактор
Фото ЛЕхАН.

В Горелках Priora на огромной скорости влетела в трактор

ДТП случилось в ночь на 26 декабря в Туле на пересечении Московского шоссе с ул. Большой.

Как рассказал Myslo очевидец, минувшей ночью в Горелках, на перекрёстке Московского шоссе и ул. Большая Priora влетела в трактор.
 
- «Лада» шла на скорости 140 км/ч и не успела оттормозиться, — рассказал очевидец. — За рулем парень, лет 20 на вид, с пассажиром, они не пострадали. Следом ехали их друзья на ВАЗ-2114, так они попросту ушли в кювет.
 
 
По предварительным данным, виновник аварии был еще и без ОСАГО. Трактор повреждений не получил, от каких-либо претензий отказался.
 
 
На следующем фото - тормозной путь Priora:
 
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