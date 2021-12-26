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Где в Туле отключат свет 27 декабря
Фото из архива Myslo.

Где в Туле отключат свет 27 декабря

Публикуем адреса.

Отключение электроэнергии 27 декабря запланировано по следующим адресам.
 
9.00 — 16.00:
 
• ул. Демонстрации, 14−20 (чётн.), 54
• ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 76
• ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а
• Новомосковское ш., 36−38, 56−58
• ул. Ложевая, 123
• ул. Пролетарская, 28
• ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а
• ул. Гармонная, 26
• ул. Дементьева, 14, 16
• ул. Кутузова, 36
• Мясново: ул. Краинская, 5-а, 91; АГЗС, АЗС № 324
 
9.30 — 12.00:
• п. Горелки: ул. Макаренко, 29 к.1, 29 к.4, 29/4, 33; 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды; СНТ «Луч»
 
12.00 — 14.30:
• п. Горелки: ул. Макаренко, 33; 16-й Горельский пр., 5; 15-й Горельский пр., 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; СНТ «кв. ТОЗ»
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:00 +4
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