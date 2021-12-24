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В тульском Михалково построят коттеджный поселок

В тульском Михалково построят коттеджный поселок

Об этом рассказали в Управлении Росреестра по Тульской области.

В конце ноября застройщику в аренду предоставлен земельный участок площадью около 2,2 га в тульском в поселке Михалково. Там будет реализован масштабный инвестиционный проект под строительство коттеджного поселка на 25 домов.
 
На данном земельном участке предполагается выполнить необходимые кадастровые работы по разделу земельного участка с целью формирования самостоятельных земельных участков для размещения жилых домов. В том числе выполнить работы по строительству транспортных, инженерных сетей и сооружений, парковочных мест, объектов благоустройства территории, подлежащих передаче в собственность муниципального образования города Тулы по окончании строительства.
 
Как рассказали в Кадастровой палате, сейчас в перечне земельных участков, потенциально пригодных для жилищного строительства, содержатся 26 участков общей площадью 70,4 га.
 
Кроме того, планируется включение в перечень земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения для жилищного строительства, 5 земельных участков на территории Алексина, Новомосковска и Тулы общей площадью 4,10 га, а также 4 территорий в Веневском районе и Туле общей площадью 0,71 га.
 
Сведения об участках и территориях под застройку заинтересованные лица могут получить с помощью электронного сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте.
 
«Электронный сервис «Земля для стройки» значительно упрощает процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства. Любой гражданин Российской Федерации из дома или офиса может выбрать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и улучшить свои жилищные условия», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.
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