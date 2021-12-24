В исправительных колониях Тульской области прошли пожарно-тактические учения

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В них приняли участие сотрудники ведомственной пожарной охраны и регионального ГУ МЧС России.

По легенде, в одном из служебных кабинетов административного здания ИК № 1 произошло возгорание. Информация о чрезвычайной ситуации поступила на пульт оперативного дежурного учреждения и незамедлительно была передана в пожарно-спасательную часть № 77 в Донском.

Для отработки действий по тушению пожаров и эвакуации людей на объектах УФСИН России по Тульской области прибыл пожарный расчет. Учения проводились вместе с подразделениями ведомственной пожарной охраны колонии. Была объявлена общая эвакуация, после её завершения пожарные осмотрели помещения и потушили условное возгорание.

В этот же день аналогичные учения прошли на базе исправительной колонии № 5. В обоих случаях участники пожарно-тактических учений продемонстрировали высокий уровень слаженности действий при чрезвычайной ситуации.